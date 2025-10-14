Haberler

Eskişehir'de Gastro Fest ve Mıhlama Festivali'nde Gıda Denetimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kentpark ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivallerde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Etkinliklerde gıda kontrol görevlileri, satışa sunulan ürünlerin hazırlanma ve satış koşullarını inceledi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen "Gastro Fest" ve "Mıhlama Festivali"nde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kentpark ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde görev alan gıda kontrol görevlileri, satışa sunulan ürünlerin hazırlanma, muhafaza ve satış koşullarını inceledi.

Denetimlerde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerekli kontrollerin titizlikle yürütüldüğü, tüketici sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların önlenmesinin ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, gıda denetimlerinin yalnızca işletmelerde değil, gıdanın tüketiciye ulaştığı her noktada kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
Mert Yazıcıoğlu'nun 'Kuruluş Orhan'dan alacağı ücret belli oldu

Mert Yazıcıoğlu'nun "Kuruluş Orhan"dan alacağı ücret belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.