Eskişehir'de Gastro Fest ve Mıhlama Festivali'nde Gıda Denetimi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen "Gastro Fest" ve "Mıhlama Festivali"nde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kentpark ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde görev alan gıda kontrol görevlileri, satışa sunulan ürünlerin hazırlanma, muhafaza ve satış koşullarını inceledi.

Denetimlerde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerekli kontrollerin titizlikle yürütüldüğü, tüketici sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların önlenmesinin ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, gıda denetimlerinin yalnızca işletmelerde değil, gıdanın tüketiciye ulaştığı her noktada kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.