Eskişehir'de Fuhuş Operasyonunda 4 Tutuklama

Eskişehir'de Fuhuş Operasyonunda 4 Tutuklama
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Eskişehir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

4 TUTUKLAMA

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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