Eskişehir'de Fuhuş Operasyonunda 4 Tutuklama
Eskişehir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.
4 TUTUKLAMA
Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel