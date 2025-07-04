Eskişehir'de Fuhuş Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı. Diğer şüphelilerden bazıları serbest bırakıldı.
11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel