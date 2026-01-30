Haberler

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu; 13 gözaltı

Güncelleme:
Eskişehir merkezli altı ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken 12'si savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 8'ini 'fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutukladı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
