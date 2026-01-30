Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu; 13 gözaltı

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken 12'si savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 8'ini 'fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutukladı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.