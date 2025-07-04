Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 11 Tutuklama

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Eskişehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, masaj salonlarında fuhşa teşvik ve aracılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 21 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 11'i tutuklandı.

Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında "fuhşa teşvik", "aracılık", "zorlama" ve "yer temini" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce sürdürülen 6 aylık titiz çalışma sonucunda belirlenen 7 masaj salonu ve 4 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

21 şüphelinin yakalandığı operasyonda, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Çorum'da 1, Eskişehir'de 13 olmak üzere adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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