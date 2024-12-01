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Eskişehir'de Fiyat Denetimlerinde 279 Bin Lira Ceza Kesildi

Eskişehir'de Fiyat Denetimlerinde 279 Bin Lira Ceza Kesildi
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Eskişehir'de yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 279 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde toplam 167 firmada 2 bin 931 ürün kontrol edildi.

Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kasım ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 279 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-30 Kasım'da il genelinde fiyat etiketi ile kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 167 firmada 2 bin 931 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 42 firmada 210 ürünün denetlendiği belirtildi.

6502 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 279 bin 400 lira idari para cezası uyguladığı kaydedilen açıklamada, "Haksız Fiyat Artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Tüketicilerimiz şikayetlerini Alo 175 tüketici hattına iletebilirler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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