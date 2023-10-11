Eskişehir'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce dolandırıcılık olaylarına karışan ve bu kapsamda aranan kişilere yönelik çalışma yapılarak, bir evde saklandıkları tespit edilen H.K. ve F.K. yakalandı.

H.K'nin "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, dolandırıcılık" gibi suçlardan 34 suç kaydı ve 13 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının, F.K'nin de benzer suçlardan 58 suç kaydı ve 11 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.