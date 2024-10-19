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Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
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Eskişehir'de 19 yıl 7 ay hapis cezası olan M.Ç. polis tarafından yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi tutuklandı ve çok miktarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, 817 gram esrar, 219,43 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 4 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Uyuşturucu Operasyon 3-sayfa Güncel Hukuk Polis Suç

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