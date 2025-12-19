Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de hakkında 19 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte yürüttüğü operasyonda hakkında "dolandırıcılık" suçundan hakkında 19 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyi yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.