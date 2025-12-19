Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de, dolandırıcılık suçundan 19 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel