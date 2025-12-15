Eskişehir'de açık cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

Eskişehir'de açık cezaevinden firar eden hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 14 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'nin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce yakalanan A.C'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.