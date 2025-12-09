Eskişehir'de 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de, 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli firari hükümlü, il emniyet müdürlüğü asayiş şubesinin çalışmaları sonucu yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de, 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen S.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel