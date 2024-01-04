Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı
Eskişehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.
Eskişehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT), 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 64 ayrı suçtan aranan firariyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.