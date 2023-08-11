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Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, teknik ve fiziki takip sonucu 26 ayrı suçtan kaydı bulunan ve bunlardan 5'inden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'yı saklandığı evde yakaladı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

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