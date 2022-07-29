Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de "hırsızlık" ve "basit yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Eskişehir'de "hırsızlık" ve "basit yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik çalışmaları sonucunda hükümlü E.D'yi yakaladı.
Çeşitli "hırsızlık" suçlarından 17 yıl 6 ay 25 gün, "basit yaralama" suçundan da 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.D, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
AA / Sinan Balcıkoca - Güncel