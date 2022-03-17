Eskişehir'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, dolandırıcılık suçundan hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 dosyadan aranma kararı olan M.A'yı kent merkezinde gözaltına aldı.

Hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası da bulunan M.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.