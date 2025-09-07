Eskişehir'de, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek düzenlediği yürüyüş için çok sayıda kişi, Reşadiye Camisi önünde bir araya geldi.

Grup, Türk ve Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinden Ulus Anıtı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Grup adına açıklama yapan İHH Eskişehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, Gazze'de yaşananların artık bir savaş değil çağın gözler önünde işlenen en çıplak soykırımı olduğunu söyledi.

Açlığın, susuzluğun, elektriksizliğin, ilaçsızlığın birer savaş aleti haline getirildiğini kaydeden Şirin, "Kadınların, çocukların ve yaşlıların bile bile ölüme sürüklendiği, ekranlardan canlı yayınlanan bir vahşet. Biz bugün buradayız. Eskişehir'den haykırıyoruz, ey İsrail, Amerika, siyonistler, siyonizme çanak tutanlar. Yeter artık döktüğünüz kan, yaydığınız vahşet." diye konuştu.

Yaklaşık 1000 vicdan sahibi insanın, 44 ülkeden 100'ü aşkın gemi ve yelkenliyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun sadece yardım taşımadığını ifade eden Şirin, "Bu filo insanlığın onurunu, vicdanını ve umudunu taşıyor. Sumud, tarihinin vicdan terazisine bırakılmış ortak bir iradedir." dedi.

İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edilmesiyle sona eren programa, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar da katıldı.