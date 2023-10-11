Eskişehir'de "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi

Eskişehir'de Kardeşlik Platformu tarafından Filistinlilere destek için " Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenledi.

Eskişehir Yeni Stadyumu önünde başlayan ve Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde son bulan konvoya katılanlar, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı. Polis ekiplerince konvoyun ilerlediği güzergahta güvenlik önlemleri alındı.

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, grup adına yaptığı açıklamada, yıllardır işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini belirterek, Filistin için birlik zamanı olduğunu söyledi.

Çok sayıda Filistinlinin yaralandığını ve sakat bırakıldığını kaydeden Aslan, "Binlerce Filistinlinin evleri ve arazileri hukuksuz bir şekilde işgal edildi. Gazze'nin etrafına örülen utanç duvarı ile son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesi inşa edildi. İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle yıllarca Filistinliler kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiler. İsrail bölgede bulunan bütün ülkelerle siyasi ve ekonomik yakınlaşma kurarak kendisine koruma kalkanı oluşturdu." diye konuştu.

Filistinlilerin 75 yıldır topraklarının, vatanlarının, canlarının ve mallarının ellerinden alındığını dile getiren Aslan, İsrail'in zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarına devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapılan bütün anlaşmalara rağmen uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyorlar. Filistin her geçen gün siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamına göz yummuş durumda. Bugünlerde yaşanan olaylar neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren zalim İsrail rejiminin uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz."

Basın açıklamasının ardından İsrail aleyhine slogan atan grup, Filistin halkı için dua etti.