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Eskişehir'de "Filistin Dayanışma Gecesi" yapıldı

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Eskişehir'de, Eskişehir Kardeşlik Platformunca "Filistin Dayanışma Gecesi" düzenlendi.

Eskişehir'de, Eskişehir Kardeşlik Platformunca "Filistin Dayanışma Gecesi" düzenlendi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'ndaki programda, şairler Dursun Ali Erzincanlı ile Nurullah Genç şiirler okudu, Grup Yürüyüş sahne aldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca satışa sunulan ürünlerin gelirleri, Filistinlilere bağışlandı.

Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar, AA muhabirine, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çekmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistinlilerin sesi olmak istediklerini dile getiren Akar, "Masum ve mazlum insanlar, çocuklar, anneler ve babalar için buradayız. Eskişehir Kardeşlik Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşlarına ve katılımcılara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Programda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demirel, Büyük Birlik Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İl Başkanı Süleyman Reyhan ile İl Müftüsü Bekir Gerek de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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