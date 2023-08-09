Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen hapis cezası kararı dolayısıyla aranan bir kişinin merkez Odunpazarı ilçesine geleceği bilgisine ulaştı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen hapis cezası kararı dolayısıyla aranan bir kişinin merkez Odunpazarı ilçesine geleceği bilgisine ulaştı.

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title