Eskişehir'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen hapis cezası kararı dolayısıyla aranan bir kişinin merkez Odunpazarı ilçesine geleceği bilgisine ulaştı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine teslim edildi.