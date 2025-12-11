Haberler

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

FETÖ üyesi hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
