Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 3 zanlı gözaltına alındı.

İzmir ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, bu kişileri kent merkezinde belirlenen adreslerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Y.T.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. C.Ç. ile A.M.Ç. ise soruşturmanın yürütüldüğü Manisa'ya gönderildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Eskişehir, Gözaltı, İzmir, Güncel, Haberler

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