Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2) - Haberler

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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAREskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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