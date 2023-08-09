Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 11 kişi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 11'i serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri FETÖ ile ilişki, irtibat ve iltisakları tespit edilen 11 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 11'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.