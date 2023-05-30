Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Eskişehir'de Farklı Suçlardan Kaydı Bulunan 48 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Farklı Suçlardan Kaydı Bulunan 48 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda sonucu yakalanan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan toplam 48 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda sonucu yakalanan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan toplam 48 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne Eskişehir genelinde 14-29 Mayıs tarihleri arasında kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan; 26 yıl 11 ay, 23 yıl 4 ay, 13yıl 5 ay 15 gün, 8 yıl 4 ay ve 5 yıl, yağma suçundan; 14 yıl 3 ay 7 gün, farklı bir suçtan 8 yıl 4 ay ve kasten öldürme suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıslarında içinde bulunduğu 48 şüpheli şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk ettirilen şahıslardan 16'sı cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title