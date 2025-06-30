Eskişehir'de Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Eskişehir'de Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki soğutucu ve kurutucu ürünler imal eden fabrikanın ambalaj deposunda çıkan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. İşçiler tedbir amaçlı fabrikadan çıkarıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde soğutucu ve kurutucu ürünler imal edilen fabrikanın ambalaj deposunda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 14. Caddede faaliyet gösteren fabrikanın ambalaj deposunda kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle işçiler tedbir amaçlı fabrikadan çıkarılarak servislerle evlerine gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin depodaki yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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