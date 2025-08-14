Eskişehir'de Fabrikada Çıkan Yangın, İki Fabrikaya Daha Sıçradı
Eskişehir'de bir fabrikada meydana gelen yangın, rüzgar etkisiyle yanındaki iki fabrikanın da alev almasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesindeki bir fabrikada saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki biri palet fabrikası olmak üzere 2 fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin sitedeki diğer fabrikalara sıçramaması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel