Eskişehir'de Fabrikada Çıkan Yangın, İki Fabrikaya Daha Sıçradı

Eskişehir'de bir fabrikada meydana gelen yangın, rüzgar etkisiyle yanındaki iki fabrikanın da alev almasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

1) ESKİŞEHİR'DE FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, 2 FABRİKAYA DAHA SIÇRADI

ESKİŞEHİR'de fabrikada çıkan yangın, yanındaki biri palet 2 fabrikaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesindeki bir fabrikada saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki biri palet fabrikası olmak üzere 2 fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin sitedeki diğer fabrikalara sıçramaması için çalışma başlattı.

