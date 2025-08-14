Eskişehir'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
Eskişehir'de geri dönüşümcüler sitesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve helikopterin desteğiyle kontrol altına alındı. Yangında bazı işçilerin dumandan etkilendiği ve büyük hasar meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir'de geri dönüşümcüler sitesindeki bir fabrikada çıkan ve yanındaki 2 fabrikaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınları için kent merkezinde konuşlu olan helikopterin desteğiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için büyük çaba gösterirken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bazı işçilerin yoğun dumandan etkilendiği yangında hasarın büyük olduğunu ifade eden fabrika işçilerinden Hürrem Öztürk, "Dönüşümcüler sitesinde faaliyet gösteriyoruz. Neredeyse Eskişehir'in bütün geri dönüştürülebilen atıkları buradaki tesislerde işleniyor. İlk haber aldığımızda koştuk, müdahale etmek istedik ama yeterli olamadık. Çok çabuk alevlenen atıklar söz konusu olduğu için ilk müdahalede yeterlilik sağlayamadık, sonrasında itfaiye geldi ve gerekli müdahaleleri yaptı. Maalesef sadece seyrettik. Tesislerin hepsi kül oldu, her birinin aşağı yukarı sadece tesis maliyeti 10 Milyon lira civarında" dedi.

Fabrikalarda soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkışıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
