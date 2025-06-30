Eskişehir'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
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Eskişehir'de buzdolabı parçaları üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 6 işçi dumandan etkilendi, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi ise sıcak havanın etkisiyle karton atıkların tutuşması olduğu belirtiliyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir'de buzdolabı parçaları üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında fabrikada bulunan 6 işçinin yoğun dumandan etkilendiğini ifade eden Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya, "İlk andan beri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzün itfaiyesi, Büyükşehir Belediyemizin itfaiyesi müdahale etti. Kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları da devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız, can kaybımız yok. Dumandan etkilenen 6 kişi var. Onlar da yaralı olarak değil, ilk etapta dumandan etkilendikleri için şu anda kontrollere devam ediliyor. Yangın çıkış sebebi, yan tarafta bulunan karton atıkların, sıcak havanın etkisiyle kompresör tutuşması diyelim. Ama tabii itfaiye raporunun çıkmasını bekliyoruz. Herhangi bir patlama ya da içeride büyük bir yangın, fabrika sahasının içerisinden dışarıya taşıma ya da üretim sahasının içerisine girmesi gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

Fabrikada yangın nedeniyle üretim dururken, işçiler de izin verilerek evlerine gönderildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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