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Eskişehir'de eylem hazırlığında yakalanan 5 terör şüphelisi adliyede (2)

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5'İ DE TUTUKLANDIEskişehir'de, PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasında yer aldığı ve terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1'i kadın 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5'İ DE TUTUKLANDI

Eskişehir'de, PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasında yer aldığı ve terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1'i kadın 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir PKK Güvenlik Terör Soruşturma Hukuk Güncel Haberler

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