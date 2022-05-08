Eskişehir'de evlerini günübirlik kiralayanlara 174 bin lira para cezası kesildi - Haberler

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Eskişehir'de evlerini günübirlik kiralayanlara 174 bin lira para cezası kesildi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de evlerini günübirlik kiralayanlara 174 bin lira para cezası kesildi

Eskişehir'de evlerini günübirlik kiraya veren 13 ev sahibine, 174 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de evlerini günübirlik kiraya veren 13 ev sahibine, 174 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekiplerce, kent genelinde, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.

Ekiplerce, 82 apart denetlenirken, kimlik bildirim sistemi projesine kayıtlı olup eksik veri gönderdiği tespit edilen, 13 ev sahibine ilgili kanun gereği 174 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Haberler

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