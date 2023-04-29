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Eskişehir'de evlerden 16 kombi hırsızlığının şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de evlerden 16 kombi hırsızlığının şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de, 16 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eskişehir'de, 16 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlı S.O.Z'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Şüpheliye ait ev ve eklentilerindeki aramada, çeşitli evlerden çalındığı belirlenen 16 kombi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen S.O.Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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