Eskişehir'de Evinde Ölü Bulunan Adamın Cenazesi Morgda

Eskişehir'de Evinde Ölü Bulunan Adamın Cenazesi Morgda
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 43 yaşındaki Z.Y, ailesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ailesiyle yaşayan 43 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

71 Evler Mahallesi Yılmazcan Sokak'taki 3 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden Z.Y, ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki çocuk babası Yılmaz'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Z.Y'nin cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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