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Eskişehir'de Evden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de bir evden hırsızlık yapan şahıs yakalanırken, çalınan kombi de ele geçirildi.

Eskişehir'de bir evden hırsızlık yapan şahıs yakalanırken, çalınan kombi de ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Evden çaldığı kombi ise ele geçirildi.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

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