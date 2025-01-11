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Eskişehir'de Evcil Hayvanlar Özel Şampuanlarla Bakıma Alınıyor

Eskişehir'de Evcil Hayvanlar Özel Şampuanlarla Bakıma Alınıyor
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Eskişehir'de 7 yıldır pet kuaförlüğü yapan Kaan Uryan, evcil hayvanların hijyenini sağlamak için özel şampuanlarla yıkama ve tıraş hizmeti sunuyor. Ortalama 2 buçuk saat süren bu işlemler için fiyatlar 1500 TL civarında değişiyor.

Sevimli dostlar bin 500 liraya özel şampuanlarla yıkanıp tıraş ediliyor

Evcil hayvanların hijyeni için bu bakımlar şart

Eskişehir'de 7 yıldır pet kuaförlüğü yapan Kaan Uryan:

"Bize özellikle köpek, kedi ve tavşan getiriliyor"

"İnsanlar gibi dostlarımızın tıraşı için de uzman kuaför hizmetine ihtiyaç var"

"2-3 ayda bir kesinlikle tıraşa gelmesi gerekiyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 7 yıldır pet kuaförlüğü yapan Kaan Uryan, evcil hayvanları önce yıkayıp sonra tıraş ediyor. Uryan, 2-3 ayda bir yapılan işlemler hayvanların hijyeni ve bakımı açısından önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Eskişehir'de 7 yıldır pet kuaförlüğü yapan 25 yaşındaki Kaan Uryan işinin inceliklerini anlattı. Evcil hayvanların rahatı ve hijyeni için yapılan yıkama ile ardından gerçekleşen kesimler, yaklaşık 2 buçuk saatte bitiyor. Özel şampuanla yıkanan, ardından da kurulanan hayvanlar, makas ve tıraş makinası yardımı ile ise tüyleri kısaltılıyor. Doğduklarından bu yana pet kuaföründe yıkanan ve tıraş edilen kedi, köpek, tavşan gibi evcil hayvanlar duruma alıştıkları gözleniyor. Genellikle 3 ayda bir pet kuaföründe bakımları getirilen ve bakımları hayvanlar daha sonra sahiplerine teslim ediliyor. Yapılan 4 buçuk saatlik bakımların fiyatı ise ortalama bin 500 TL oluyor. Son olarak evcil hayvanlarını evde tıraş etmeye çalışan vatandaşlara uyaran Kaan Uryan, bunun deriye ciddi zararlar verebileceğini belirtti.

"Bize özellikle köpek, kedi ve tavşan getiriliyor"

Yaklaşık 7 yıldır pet kuaförlüğü yapan Kaan Uryan, mesleğinin hakkında şöyle konuştu;

"Pet kuaförüyüz, hayvanların tıraşını ve genel bakımını yapıyoruz. Onların sağlıkları için hijyen bakımıyla ilgili hizmetleri veriyoruz. Mesleğimiz, bir ustalıkla yapılması gereken bir iş. Öyle evde, 'Hadi makasımla, makinemle keseyim' gibi düşünülebilecek bir meslek değil. Nasıl her kadın, her erkek kuaföre gidip saçını yaptırıyorsa, aynı o şekilde bu dostlarımızın tıraşı için de uzman bir kuaför hizmetine ihtiyacı var. Temel olarak köpeklerin sadece güzel görünümü ve hijyen temizliği ortaya çıkıyor. Dostlarımızın geneline bebeklikten bu işlemlere başladığımız için genellikle hepsi sakin durabiliyorlar. Tabii ki durmayanlar da oluyor. Bize özellikle köpek, kedi ve tavşan getiriliyor. Önce yıkama, sonra tıraş yapabiliyoruz. ya da önce tıraş, sonra yıkama olabiliyor. Bazen 2 yıkama, 2 tıraş şeklinde arka arkaya gidilebiliyor. Bunlar yapılacak işleme göre değişiyor. Fiyatlar ortalama bin 500 TL civarında."

"2-3 ayda bir kesinlikle tıraşa gelmesi gerekiyor"

Bu tür işlemeler yapılırken evde yapılamasını önermeyen Kaan Uryan, kesici aletlerin hayvanın derisine ve cildine ciddi zararlar verebileceği konusunda uyardı. Yapılan işlemeler hakkında da konuşan Uryan, "Kesici aletlerle çalıştığımız için hayvanın derisinde kesikler oluşabilir. Biz ne kadar uzman olsak da bu ihtimalimiz var. Bu evde yapıldığında risk oranı daha da yükselebiliyor. O yüzden böyle işlemlerin evde yapılması hiçbir şekilde önerilmiyor. Bazı köpeklerde tüy çok çabuk uzayıp hemen karışmaya başlayabiliyor. Bu karışıklık da derinin hava almasına engel oluyor. O yüzden onların 2-3 ayda bir kesinlikle tıraşa gelmesi gerekiyor. Evde iyi bakım yapılır ve tüyler taranırsa bu süre 5 aya kadar çıkabilir. Özellikle kedilerde makine ile kısa kestiğimiz için tüyün dökülme oranında hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece tüy küçük olduğu için siz görmüyorsunuz. Bu tarz tatlı dostlarla çalışmak hiç sıkıcı değil, gerçekten oldukça eğlenceli. Önemli olan, onların alışkın olması ve bizim de bu işi elimizden geldiği kadar iyi yapmamız. Bildiğin insan gibi tıraş oluyorlar. İşlemlerimiz ortalama 2 buçuk saat sürüyor. Süre tüy durumuna göre değişiyor. İşin içine tarama işlemleri de girince bu süre 4-5 saate kadar çıkabiliyor. Boyamaya kadar yapabiliyoruz. Renklendiriyoruz, boyuyoruz. Tabii ki, 'Şurası uzun olsun, burası kısa' gibi talepleri de karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Güncel
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