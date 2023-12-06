Eskişehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Eskişehir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken sürücüler dikkatli ilerledi. Kentin yüksek kesimlerinde ise sis bulutuyla kaplanan bölgelerde güzel görüntüler oluştu. Eskişehir-Sarıcakaya kara yolu Bozdağ mevkisinde sis tabakası dronla görüntülendi.
Eskişehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sis sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı kentte görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.
Sis bulutuyla kaplanan kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntü oluştu.
Eskişehir- Sarıcakaya kara yolu Bozdağ mevkisinde sis tabakası dronla görüntülendi.