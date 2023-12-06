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Eskişehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

6 Aralık 2023 10:08 Son Güncelleme: 10:10 Abone Ol

Eskişehir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken sürücüler dikkatli ilerledi. Kentin yüksek kesimlerinde ise sis bulutuyla kaplanan bölgelerde güzel görüntüler oluştu. Eskişehir-Sarıcakaya kara yolu Bozdağ mevkisinde sis tabakası dronla görüntülendi.