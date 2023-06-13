Eskişehir'de eski kız arkadaşını öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Eskişehir'de tartışma sırasında eski kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Hasan F. ile Ayşenur Çolakoğlu arasında bir süre gönül ilişkisi olduğu, kıskançlık nedeniyle aralarının bozulduğu, bu nedenle ara ara ayrılıp yeniden barıştıkları, Çolakoğlu'nun bu nedenlerle ayrıldığı ancak Hasan F'nin bunu kabullenmeyip ısrarla görüşmek istediği aktarıldı.

Eskişehir'de tartışma sırasında eski kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık Hasan F. (22) ve arkadaşı Muhammet Ali F. (21) ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen iddianamede, Hasan F. ile Ayşenur Çolakoğlu arasında bir süre gönül ilişkisi olduğu, kıskançlık nedeniyle aralarının bozulduğu, bu nedenle ara ara ayrılıp yeniden barıştıkları, Çolakoğlu'nun bu nedenlerle ayrıldığı ancak Hasan F'nin bunu kabullenmeyip ısrarla görüşmek istediği aktarıldı.

İddianamede, genç kızın gönül ilişkisini sonlandırması nedeniyle zanlı Hasan F'nin onunla bir süre görüşmediği ancak bu süreçte sürekli telefonla ve evine giderek ona ulaşmaya çalıştığı, arkadaşlarına "Onu kimseye yar etmeyeceğim, kendimi de onu da öldüreceğim." gibi söylemlerde bulunduğu bildirildi.

Hasan F. iddianamede yer alan ifadesinde, Ayşenur Çolakoğlu ile yaklaşık 10 ay sevgili olduklarını belirterek, "Ayşenur'a ulaşamadığım dönemde, akşam evde otururken, televizyon karşısında çay içtiğim sırada kendi kendime 'Bu kız beni niye aramıyor, öldüreceğim' diye konuştum. Ancak bunları esprisine söyledim." ifadesini kullandı.

Olay günü yaşananlara değinen Hasan F, "Aldatıldığını düşünen kız arkadaşımla aramızda problemler yaşandı. Olay günü buluştuk, birlikte eve gittik. Ev arkadaşım Muhammet Ali de bizimle geldi. Yatakta Ayşenur ile uzandık. Bu sırada Ayşenur aldatıldığını düşündüğü için kriz geçirdi. Yatağın altında bulunan silahı eline aldı. Ayşenur'un elinden silahı almaya çalıştığım sırada silah seri şekilde ateşlendi. Olay kazaen oldu." savunmasını yaptı.

Muhammet Ali F. ise olay günü ikilinin normal şekilde sohbet ettiğini, 10 dakika beraber oturduktan sonra kendisinin başka bir odaya geçtiğini kaydetti.

Uyuduğu sırada silah sesi duyduğunu belirten Muhammet Ali F, "Odadan çıktığımda Hasan'ın elinde silah olduğunu gördüm. Kendisine zarar vermesin diye elinden silahı aldım, mutfak dolabına üzerine koydum. Hasan, 'Boğuşuyorduk, silah ikimizin arasında patladı' şeklinde bir şeyler söyledi." ifadesinde bulundu.

İddianamede, eski kız arkadaşını silahla 4 kez ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen Hasan F'nin "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak"tan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Muhammet Ali F'nin ise "suçun işlenmesine yardım etmek"ten 20 yıla kadar hapsi istendi.

Sanıkların yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ilerleyen günlerde başlanacak.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokağı'ndaki bir evde 17 Aralık 2022'de Hasan F. ile kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu (21) arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada silahla vurulan genç kız hayatını kaybetmişti. Kuaför dükkanında çalışan ve ustalık belgesi almak için son sınavına girdiği gün öldürülen Çolakoğlu'nun katil zanlısı Hasan F. ve ev arkadaşı Muhammet Ali F. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Hasan F. tutuklanmış, Muhammet Ali F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.