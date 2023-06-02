Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı, tutuklandı. Kentteki bir spor salonunda eğitmen olan Gamze C. (34), dün akşam kız arkadaşlarıyla Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'taki bir eğlence mekanına gitti.