Eskişehir'de eski eşinin silahla yaraladığı kadın avukatın tedavisi sürüyor - Haberler

Eskişehir'de, tartışma sırasında eski kocasının silahla vurduğu avukat ile kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan kişinin tedavileri devam ediyor.

Eski eşi Mete A. tarafından tabancayla yaralanan avukat Merve Gül Durmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Durmaz'ın yaklaşık 2,5 yıl önce boşandığı Mete A. ile alışveriş merkezinin otoparkında yaşadığı tartışma sırasında vurularak sol bacağına iki merminin isabet ettiği, sağ bacağında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Aynı olayda yaralanan Furkan Sarıkaya'nın ise şüpheliye engel olmaya çalışırken kurşunların bacağına gelmesi sonucu yaralandığı, her iki yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Meslektaşlarından destek açıklaması

Eskişehir Barosu avukatları, Adalet Sarayı önünde toplanarak Merve Gül Durmaz'a yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Baro Başkanı Mustafa Elagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Öncesinde defalarca kez almış olduğu uzaklaştırma kararları, savcılık şikayetleri, açılan ceza davaları, verilen tedbir kararları eski eş şiddetini durdurmaya yetmemiş, bu kez eski eş tarafından ateşli silahla güpegündüz yaralanmış, dahası bu şiddet, o esnada yoldan geçen ve meslektaşımıza yardımcı olmak isteyen bir vatandaşa da sirayet etmiştir. Meslektaşımıza karşı yapılan bu saldırıyı kınadığımızı, meslektaşımızın yalnız olmadığını başta baro yönetimi olmak üzere meslektaşlarımızla sürecin her aşamasında avukat arkadaşımızın ve olayda yaralanan vatandaşımızın yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyor, meslektaşımıza ve insanlık adına olaya müdahale eden ve kurşunların hedefi olan arkadaşımıza 'geçmiş olsun' diyor, acil şifalar diliyoruz."

Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki alışveriş merkezinin otoparkında dün sabah Mete A. ile eski eşi Merve Gül Durmaz arasında tartışma çıkmıştı. Olayda Mete A. tarafından tabancayla vurulan Durmaz ile kurşunların isabet ettiği Furkan Sarıkaya yaralanmıştı. Gözaltına alınan Mete A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.