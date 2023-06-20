Eskişehir'de eski eşine otomobille çarpıp ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, eski eşine otomobille çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İdris G. (42) ile Beyhan Gökçe (39) çifti, 13 sene süren evliliklerini geçen yıl bitirmelerinin ardından aynı evi paylaşmaya devam etti. İddiaya göre, yaklaşık 20 gün önce Beyhan Gökçe, ikinci evliliğini yapıp boşandığı İdris G'nin cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarını görüp evden ayrılmasını istedi. Evden ayrılan İdris G, 15 Haziran akşamı barışmak için Beyhan Gökçe'nin evine gitti. Bu sırada yine cep telefonuna başka kadınlardan mesajlar geldiğini gören Beyhan Gökçe ile İdris G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İdris G, eski eşi adına kayıtlı 10 DBA 53 plakalı otomobille, bundan bir süre sonra da Beyhan Gökçe kendisine ait 26 ADP 570 plakalı motosikletle evden ayrıldı. Beyhan Gökçe motosikletiyle seyir halindeyken Ali Çetinkaya Caddesi'nde eski eşi İdris G'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan ve biri İdris G'den 3 çocuk annesi olan kadın, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ertesi gün yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi, 17 Haziran'da toprağa verildi.

Eskişehir'de, eski eşine otomobille çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan inşaat ustası İdris G. (42) ile Beyhan Gökçe (39) çifti, 13 sene süren evliliklerini geçen yıl bitirmelerinin ardından aynı evi paylaşmaya devam etti.

İddiaya göre, yaklaşık 20 gün önce Beyhan Gökçe, ikinci evliliğini yapıp boşandığı İdris G'nin cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarını görüp evden ayrılmasını istedi.

Evden ayrılan İdris G, 15 Haziran akşamı barışmak için Beyhan Gökçe'nin evine gitti. Bu sırada yine cep telefonuna başka kadınlardan mesajlar geldiğini gören Beyhan Gökçe ile İdris G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından İdris G, eski eşi adına kayıtlı 10 DBA 53 plakalı otomobille, bundan bir süre sonra da Beyhan Gökçe kendisine ait 26 ADP 570 plakalı motosikletle evden ayrıldı.

Beyhan Gökçe motosikletiyle seyir halindeyken Ali Çetinkaya Caddesi'nde eski eşi İdris G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan ve biri İdris G'den 3 çocuk annesi olan kadın, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ertesi gün yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi, 17 Haziran'da toprağa verildi.

"Çarptığım kişinin eski eşim olduğunu bilmiyorum"

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan İdris G, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan İdris G, "eski eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

İdris G'nin ifadesinde olayın tesadüfen yaşandığını ileri sürerek, "Çarptığım kişinin eski eşim olduğunu bilmiyordum. Yoldan U dönüşü yapmak istediğim sırada, yolu kontrol ettim fakat kimseyi görmedim. Sonrasında kaza gerçekleşti. Araçtan indiğimde eşim olduğunu fark ettim." dediği öğrenildi.