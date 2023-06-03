Eskişehir'de eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadının tedavisi devam ediyor

Spor salonunda eğitmenlik yapan Gamze C., eski erkek arkadaşı Fatih D. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Gamze C.'nin tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Fatih D. ise tutuklu.

Eskişehir'de, eski erkek arkadaşı tarafından yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan kadının tedavisine devam ediliyor.

Spor salonunda eğitmenlik yapan Gamze C. (34), tedaviye alındığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde polise verdiği ifadede, şüpheli Fatih D'nin kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdü.

Fatih D. hakkında Eskişehir 1. Aile Mahkemesince geçen nisan ayında tedbir ve uzaklaştırma kararı verildiğini belirten Gamze C, şöyle devam etti:

"Olay akşamı arkadaşımla gezerken Sağın Sokak'ta Fatih D'nin üzerime koşarak geldiğini gördüm. Elinde bir nesne vardı ancak ilk aşamada ne olduğunu anlamamıştım. Sonra yanıma geldi ve beni tutarak yere yatırdı. O esnada elinde bıçak vardı. Bıçağın kesici kısmıyla benim önce kafama vurdu. Sonra sol omzuma sapladı. Vücudumun değişik yerlerine defalarca vurdu. Sağ elimin bilek kısmından ve elimin üst tarafından bıçakla yaraladı. Bu yaralanmalar benim hatırladıklarım. Olay esnasında kız arkadaşım yanımdaydı. Sonra zanlı yanımızdan uzaklaştı. Sağlık ekibi gelip beni hastaneye getirdi. Kendisinden şikayetçiyim."

Eski kız arkadaşını "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanan Fatih D'nin ise savcılıktaki ifadesinde, Gamze D'yi darbettiğini ancak bıçak kullanmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İfadesinde, alkol aldıktan sonra yolda yürürken Gamze C'yi gördüğünü belirten Fatih D, onun kendisine hakaret ettiği iddiasında bulundu.

Birkaç adım atıp geri döndüğünü aktaran Fatih D, "Yanına yaklaştım, ardından üzerine çullandım. Ellerimle ona vurdum. Yanımda bıçak yoktu. Aramızda herhangi bir diyalog da gelişmedi. Üzerime atılı suçu bu haliyle kabul ederim. Gamze bana hakaret etmeseydi böyle bir olay yaşanmazdı. Ben de ondan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Gamze C. (34) bir arkadaşıyla 1 Haziran'da Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir eğlence yerine gitmiş, buradan ayrıldığında eski erkek arkadaşı Fatih D'nin saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Gamze C, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmış, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fatih D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.