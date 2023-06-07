Eskişehir'de eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın taburcu edildi

Eskişehir'de eski erkek arkadaşı tarafından yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan kadın taburcu edildi. Gamze C'nin avukatı, müvekkilinin ellerini kullanamadığını ve tedavisinin sürdüğünü belirtti. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın bıçağı 15-16 kez salladığı görüldü.

Eskişehir'de, eski erkek arkadaşı tarafından yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan kadın taburcu edildi.

Kentteki bir spor salonunda eğitmenlik yapan Gamze C'nin (34) avukatı Kübra Bozer, gazetecilere, evinde istirahat eden müvekkilinin aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ellerini kullanamadığını için annesi ve kız kardeşinden yardım alarak ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Gamze C'nin plastik cerrahi uzmanı kontrolünde tedavisinin sürdüğünü belirten Bozer, "Elin işlevini geri kazanıp kazanmama durumu sonra belli olacak çünkü ellerinden ameliyat olmayı bekliyor. Şu an bileklerine kadar elleri alçıda. Parmakları işlevsiz bir halde." dedi.

Bozer, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Fatih D'nin 15-16 kez bıçağı Gamze C'ye doğru salladığının görüldüğünü aktardı.

Müvekkilinin, kendisini korumaya çalışırken tendonları koptuğu için ellerinin işlevsiz kaldığını dile getiren Bozer, doktorların ameliyat ve fizik tedavi süreci sonrasında iyileşebileceğini umduğunu ifade etti.

Avukat Kübra Bozer, Fatih D'nin bıçaklı saldırı öncesinde sosyal medyada sahte hesaplar açarak müvekkiliyle iletişime geçmeye çalıştığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Müvekkilime sahte sosyal medya hesaplardan mesaj atmış. Olaydan bir gün öncesinde farklı bir kadın hesabı açıp hem beni hem de müvekkilimi eklemiş. Müvekkilim Gamze C'ye yönelik olarak 'Babanızın selamı var. Sizi yanına bekliyor. Dua edin kendiniz için. Günahlarınızdan arının' yazmış. Müvekkilimin babası hayatta değil. Burada babasının yanına göndereceğini, kendisini hazırlaması gerektiğini açıkça söylüyor. Bu olayı bir gün öncesinde tasarlamış."

Olay yeri çevresindeki bir iş yerinin kamera kayıtlarında, yanındaki kadın arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Gamze C'nin yolun karşısına geçtiği sırada şüphelinin arkadan koşarak geldiği ve Gamze C'yi bıçakladığı, çevredekilerin panikle kaçıştığı görülüyor.

Gamze C, bir arkadaşıyla 1 Haziran'da Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir eğlence yerine gitmiş, buradan ayrıldığında eski erkek arkadaşı Fatih D'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Gamze C, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmış, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fatih D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.