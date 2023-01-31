Eskişehir'de eşini, Bilecik'te iki oğlunu öldüren zanlının üçüncü oğlunun kayıp olduğu ortaya çıktı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde eşini öldürdükten sonra Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek iki oğlunu öldüren 86 yaşındaki zanlı Mehmet A'nın üçüncü oğlunun da 10 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde eşini öldürdükten sonra Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek iki oğlunu öldüren 86 yaşındaki zanlı Mehmet A'nın üçüncü oğlunun da 10 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Mehmet ve Fatma A. çiftinin evli ve 2 çocuk babası olan üçüncü çocuğu Birol A'nın (56), 2013 yılının Haziran ayından bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesinde orman muhafaza memuru olarak çalışırken 10 yıl önce işe gitmek için evinden çıkan Birol A'dan bir daha haber alınamadı.

Yakınları çevrede yaptığı aramada bulamadığı Birol A. için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aramalara rağmen Birol A'nın izine rastlanılmadı.

Yaklaşık 2 yıl önce Osman A, kardeşi Birol A'nın bulunması için televizyon programına çıktı. Programa Birol A'nın eşi Ayşe A. da katılırken, arama çalışmalarından bir sonuç alınamadığı bilgisine yer verildi.

2013 yılından bu yana kendisinden haber alınmayan Birol A, halen kayıp olarak aranıyor.

Olay

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (86), evde tartıştığı eşi Fatma A'yı (84) tabancayla öldürmüş, daha sonra Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek oğulları Erol A. ile Osman A'ya silahla ateş etmişti. Kardeşlerden Erol A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Osman A. ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Emekli Uzman Jandarma Mehmet A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.