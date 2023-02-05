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Eskişehir'de engelli ve hamile personele idari izin

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Eskişehir'de engelli ve hamile personele idari izin

ESKİŞEHİR Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ESKİŞEHİR Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Eskişehir'de 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu kentte Eskişehir Valiliği ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personelin 1 günlüğüne idari izinli sayılacaklarını açıkladı. Valilik internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 06 Şubat 2023 tarihinde idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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