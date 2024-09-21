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Eskişehir'de Engelli Çocuğa Cinsel İstismar İddiası: Üç Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de Engelli Çocuğa Cinsel İstismar İddiası: Üç Kişi Tutuklandı
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Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli P.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen C.Z. ile P.D.'nin annesi ve üvey babası tutuklandı. Soruşturma kapsamında uluslararası bir zanlı da yer alıyor.

Eskişehir'de engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu zanlı ile annesi ve üvey babası tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, mağdur P.D'nin (17) yabancı uyruklu C.Z. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde P.D'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen C.Z. ile P.D'nin annesi A.K. ve üvey babası S.K. gözaltına alındı.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. C.Z, A.K. ve S.K. savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Mağdur P.D'ye cinsel istismarda bulunan C.Z, mağdura yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, annesi A.K. hakkında çocukları P.D. ve B.K'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı "çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme", "çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme", "çocuğa ve alt soya karşı eziyet", "kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama" suçlarından, üvey babası S.K. ise mağdur P.D.'ye yönelik eylemleri nedeniyle "silahla tehdit, kendisini savunamayacak durumda olan kadına karşı kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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