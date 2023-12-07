Eskişehir'de enerji nakil kablosu çalan 2 zanlı cezaevine gönderildi

Eskişehir'in Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde enerji nakil kablosu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektif timleri, Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde tarım alanlarına sulama amacıyla kurulan trafolardan piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 165 metre uzunluğundaki enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili 8 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu olayları, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde benzer suçlardan adli işlem yapılan 2 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emirdağ'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı" suçundan tutuklandı.