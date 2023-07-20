Eskişehir'de Elektronik Malzeme Çalan Şüpheliler Tutuklandı
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Eskişehir'de bir iş yerinden elektronik malzeme çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklandılar.
Eskişehir'de elektronik malzeme çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheli, tutuklandı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Çavlum Mahallesi'ndeki bir iş yerinden kimliği belirsiz kişilerce elektronik malzeme çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.
Jandarma, hırsızlık olayının şüphelisi iki kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel