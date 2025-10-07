Haberler

Eskişehir'de Elektrikli Bisiklete Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Eskişehir'de Elektrikli Bisiklete Otomobil Çarptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobilin çarptığı plastik atık yüklü elektrikli bisiklet kazasında bir kişi yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi ve ceza süresi uzatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobilin çarptığı plastik atık yüklü elektrikli bisikletteki kişi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Aydın Han S. (25) yönetimindeki 11 DJ 783 plakalı otomobil, yol kenarında duraklayan plastik atık yüklü 26 ALS 933 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete arkadan çarptı.

Nurgül K'nın içinde bulunduğu elektrikli bisiklet, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre ileriye savrularak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle bisikletin altında sıkışan Nurgül K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nurgül K, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı testte, otomobil sürücüsü Aydın Han S'nin 1,50 promil alkollü olduğu, daha önceden de ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan işlemlerin ardından sürücünün ceza süresinin uzatıldığı ve ehliyetine 2036 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Kazada, yol kenarında park halinde bulunan bir araçta da maddi hasar meydana gelirken, yola savrulan geri dönüşüm plastikleri, polislerin ve temizlik görevlilerinin yardımıyla toplandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Komşuda ortalık yine karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Komşuda ortalık yine karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı

Derbi tekrar ediliyor mu? Canlı yayında açıkladı
Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i yenilgiyi unuttu

İnşa ettiği sistemle Süper Lig'de yeniden tarih yazıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.