Eskişehir'de Elektrik Trafolarından Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de elektrik trafolarından hırsızlık teşebbüsünde bulunan 2 kişi tutuklanırken, olaya dair görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin Sivrihisar ve Odunpazarı ilçelerindeki trafolara zarar verdiği ve hırsızlık yapmak için uğraştığı görülüyor.

Elektrik trafolarından hırsızlık teşebbüsü kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de elektrik trafolarından hırsızlık teşebbüsünde bulunan 2 kişi tutuklanırken, olaya dair görüntüler ortaya çıktı.

Hırsızlar, Sivrihisar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik trafolarına yaklaşık 30 bin liralık zarar vermişti. Olayla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Sivrihisar İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Şahısların Odunpazarı ilçesi Doğankaya Mahallesi'nde de hırsızlık teşebbüsünde bulundukları belirlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 firari şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediliyor.

Öte yandan, Sivrihisar ve Odunpazarı ilçelerinde elektrik trafolarından hırsızlık teşebbüsünde bulunan zanlıların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde her iki ilçede de şüphelilerin hırsızlık yapmak için uzun bir uğraş verdiği görülüyor.