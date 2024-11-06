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Eskişehir'de Ekim Ayı Asayiş Verileri Açıklandı

Eskişehir'de Ekim Ayı Asayiş Verileri Açıklandı
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte ekim ayında 3 bin 467 asayiş olayı meydana geldiğini ve 2 bin 318 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca, çeşitli suçlarla ilgili düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ilin ekim ayına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

Vali Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte ekim ayında 3 bin 467 asayiş olayı meydana geldiğini, olaylarla ilişkili olduğu düşünülen 2 bin 852 şüpheliden 2 bin 318'inin yakalandığını belirtti.

Aranan 486 zanlının gözaltına alındığını, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 173'ünün cezaevine teslim edildiğini anlatan Aksoy, ayrıca çalışmalarda 31'i ruhsatsız, 7'si kurusıkı ve 12'si av tüfeği olmak üzere toplam 50 silahın ele geçirildiğini ifade etti.

Öte yandan 38 bin 804 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, aranan 43 kişi hakkında işlem başlatıldığını aktaran Aksoy, trafik uygulamalarında ise 173 bin 919 araç ile 69 bin 87 sürücünün denetlendiğini, 76'sının gözaltına alındığını bildirdi.

Aksoy, kaçakçılık ve organize suçlara ilişkin 52 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 89 zanlıdan 6'sının tutuklandığını dile getirdi.

Operasyonlarda 143 bin 600 sigara malzemesi, 41 litre kaçak alkol, 197 sikke, 10 cep telefonu, 106 bin dolu makaron, 80 bin 900 boş makaron, 1688 paket sigara, 7 bandrol, 5 dedektör, 1277 çeşitli ürün ile 24 tarihi eser ele geçirildiği bilgisini veren Aksoy, kentte kaçakçılığa geçit verilmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan geçen ay 127 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini, bu kapsamda haklarında işlem yapılan 167 şüpheliden 25'inin cezaevine gönderildiğine değinen Aksoy, operasyonlarda 1 kilogram 357 gram esrar, 2 kilogram 270 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 946 sentetik ecza, 1 kök kenevir, 12 hassas terazi ile av tüfeği bulunduğunu açıkladı.

Aksoy, kentte göçmen kaçakçılığıyla alakalı 20 olay yaşandığını, çalışmalarda 21'i Afganistan, 24'ü Suriye, 16'sı Irak ve 1'i İran uyruklu toplam 62 düzensiz göçmenin yakalandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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