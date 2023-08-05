Eskişehir'de Efsane Muhtarın Anısına Pilav Dağıtıldı

Eskişehir'de 2017 yılında vefat eden Paşa Mahallesi muhtarı Behiç Ölmezer'in görevini devam ettiren oğlu Utku Ölmezer, babasının hayrına pilav dağıttı. Cuma namazı sonrası Odunpazarı Meydanı'nda yapılan pilav dağıtımda yoğun kalabalık oluşurken, mahalleli 'Efsane Muhtar' lakaplı Behiç Ölmezer'i andı.

Eskişehir'de 2017 yılında vefat eden Paşa Mahallesi muhtarı Behiç Ölmezer'in görevini devam ettiren oğlu Utku Ölmezer, babasının hayrına pilav dağıttı.

Eskişehir'de 6 dönem boyunca Paşa Mahallesi'nin muhtarlığını yapmış olan merhum Behiç Ölmezer'in hayrına pilav dağıtıldı. Aday olarak girdiği seçimi kazanan ve babasının görev yaptığı çay ocağında muhtarlık görevini devam ettiren Utku Ölmezer, babasının ölüm yıl dönümünde mahalleli ile birlikte dua okudu. Cuma namazı sonrası Odunpazarı Meydanı'nda yapılan pilav dağıtımda yoğun kalabalık oluşurken, mahalleli 'Efsane Muhtar' lakaplı Behiç Ölmezer'i andı. - ESKİŞEHİR